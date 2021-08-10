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Dünya 'Batı'da cinsel taciz suçları az' diyenler dikkat! New York Valisi Cuomo hakkındaki taciz iddiaları nedeni ile istifa etti
Dünya

'Batı'da cinsel taciz suçları az' diyenler dikkat! New York Valisi Cuomo hakkındaki taciz iddiaları nedeni ile istifa etti

Hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 21:59:00 - 2021-08-10 23:45:59
'Batı'da cinsel taciz suçları az' diyenler dikkat! New York Valisi Cuomo hakkındaki taciz iddiaları nedeni ile istifa etti

Hakkında, birçok kişinin cinsel taciz iddialarında bulunduğu New York Valisi Andrew Cuomo, istifa ettiğini açıkladı. Son günlerde kamuoyunun görevi bırakması yönünde çağrı yaptığı Vali Cuomo, istifa kararını düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

'İnsanlara fazla yakın davrandığımız kabul ediyorum'

Andrew Cuomo, hakkındaki taciz iddialarına ilişkin açıklamasında, "Uygunsuz davrandığımı iddia etmek ile cinsel taciz sonucuna varmak farklı şeylerdir. New York Başsavcısı Letitia James'ın raporunda ciddi hatalar var. İnsanlara falza yakın davrandığımı kabul ediyorum. İnsanlara sarılıp, onları öpüyorum. Bu konuda nesil ve kültür farklarını dikkate almalıydım ama yapmadım. Kendimce kimseyle sınırı aşmadım ama sınırın nerede bittiğini bilmiyordum." dedi.

Vali Andrew Couno hakkındaki taciz iddiaları

Cuomo'nun eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta 'Medium' adlı internet sitesindebir makale yayımladı. Boylan, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. 

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu aktardı.

2 Mart'ta New York Times'a konuşan Fotoğrafçı Anna Ruch (33) ise Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Üç dönemdir New York Valisi olarak görev yapan Cuomo'nun, cinsel taciz suçlaması ile birlikte, Covid-19 testlerinde aile ve akrabalarına öncelik tanımak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi'ndeki azil soruşturması da devam ediyor.

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Yorumlar

Darısı bizim tacizcilere

Bizim şerefsiz zubukler ve şerefsiz basın olsaydı nasıl yapardı.. Barolar üyelerini nasıl koruyor. Tabipler odası nasıl tacizci doktorları koruyor... bizde malesef şerefsizlik zirvede ve kutsaniyorr.  
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Editöre özel not

Valinin adı "Andrew Cuomo" Çeşit çeşit yanlış yazılmış: 
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