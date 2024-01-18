Batı yapınca bizdeki solculardan ses yok! Avrupa Apple ve Meta’dan Bakın Ne İstedi

Avrupa Komisyonu, büyük sosyal medya platformları ve arama motorları olarak gördüğü 17 teknoloji şirketine AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında talep gönderdiği açıklandı.

Avrupa Birliği, (AB) aralarında Apple ve Meta'nın da bulunduğu 17 firmaya talep gönderdi.

Reuters'ın haberine göre Avrupa Komisyonu, çok büyük çevrimiçi platformlar (VLOP) ve arama motorları olarak gördüğü 17 teknoloji şirketine AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bilgi talepleri gönderdiğini söyledi.

17 TEKNOLOJİ ŞİRKETİYLE TEMASA GEÇTİ

AliExpress, Amazon ve Amazon Store, Apple ve AppStore, Booking.com, Meta, Facebook ve Instagram, Alphabet, Google Search, Google Play, Google Maps ve Google Shopping, Microsoft, LinkedIn ve Bing, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube ve Zalando ile temasa geçtiğini söyledi.

9 ŞUBAT'A KADAR

AB, şirketlerden 9 Şubat'a kadar araştırmacıların yaklaşan AB ve ulusal seçimlerle ilgili olabilecek verilere erişimini sağlamak ve yasadışı içerik ve çevrimiçi satılan mallarla mücadele etmek için aldıkları önlemler hakkında daha fazla bilgi vermelerini istedi.

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Geçen yıl Kasım ayında yürürlüğe giren DSA'ya göre, büyük çevrimiçi platformların ve arama motorlarının yasadışı içerik ve kamu güvenliğine yönelik risklerle mücadele etmek için daha fazlasını yapmasını gerektiriyor.

Komisyon, yükümlülüklerini ihlal ettiği şüphesiyle sosyal medya platformu X hakkında Aralık 2023'te DSA kapsamındaki ilk soruşturmasını açmıştı.