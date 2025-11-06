Batı Yaka’da sivil katliam!

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Perşembe günü düzenlediği iki ayrı saldırıda Filistinli bir çocuğun ve yaşlı bir kadının öldürüldüğü bildirildi.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki El Mezra el Garbiyye'de bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri bir aileye saldırdı.

Al-Araby TV'ye göre baskın sırasında 80 yaşındaki Haniye Henun yaşadığı korku nedeniyle fenalaşarak can verdi. Torunu da aynı operasyonda tutuklandı.

Yerel medya Hanun'un baskından önce kronik sağlık sorunlarından muzdarip olduğunu bildirdi.

Baskının gerçekleştirildiği evden aktarılan görüntülerde mobilyaların devrildiği, kıyafetlerin ve diğer eşyaların yere saçıldığı görülüyor. Bir başka videoda ise eve doğru giden bir ambulans görülüyor.

Yerel raporlara göre, İsrail'in baskın ve tutuklama saldırıları Perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da, özellikle Ramallah, Cenin ve Tulkarem'de rapor edildi.

Ayrı bir olayda, Cenin'in batısındaki El Yamun kasabasına yapılan bir baskın sırasında, İsrail askerleri 15 yaşındaki Filistinli çocuk Murad Fevzi Ebu Seyfen'i vurarak öldürdü.

Haberlere göre askerler sağlık görevlilerinin yaralı gence ulaşmasını ve tedavi etmesini engelledi.

Vücuduna dört kurşun isabet eden çocuk, askerler cesedini alıkoyup kasabadan çekilmeden önce 20 dakikadan fazla yerde kanlar içinde kaldı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada cinayeti kabul etti ve bir kişinin askerlere “patlayıcı bir madde” attığını iddia etti. Açıklamada “kuvvetleri arasında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği” de belirtildi.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını, baskınlar, hava saldırıları ve toprak gaspları da dahil olmak üzere yoğunlaştırdı.

İsrail saldırıları Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1.065 Filistinlinin ölümüne ve yaklaşık 10.000 Filistinlinin de yaralanmasına neden oldu. Bu süre zarfında 1.600'ü çocuk olmak üzere 20.000'den fazla Filistinli de İsrail tarafından alıkonuldu.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye