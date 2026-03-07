  • İSTANBUL
MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 18 yaşından küçüklere kalıcı dövme ve piercing uygulayanlara yönelik 1-3 yıl hapis cezası öngören kanun teklifi sundu.

#1
Foto - MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle 18 yaş altındaki çocuklara dövme, piercing ve kalıcı estetik uygulamalarının yasaklanmasını önerdi. Teklifte, bu işlemleri yapan kişilerin eylemlerinin “kasten yaralama” kapsamında cezalandırılması talep edildi.

#2
Foto - MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın!

Milletvekili Karakoç, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklarımız, bedenlerinde kalıcı değişiklikler oluşturacak uygulamalar konusunda sağlıklı karar verebilecek yetkinlikte değildir. Bu işlemler hem fiziksel sağlıklarını hem de psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebilir

#3
Foto - MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın!

MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİ VE CEZA ÖNERİSİ Kanun teklifinde, kalıcı izlerin gençlerin ileride askerlik, emniyet veya istihbarat gibi mesleklere girişini engelleyebileceği vurgulandı. Teklif kapsamında, çocuklara bu tür işlemleri uygulayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

#4
Foto - MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın!

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ" Zuhal Karakoç, çocukların korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

#5
Foto - MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın!

Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bedensel ve psikolojik gelişimi bizler için her şeyden önce gelmektedir. Neslimizi ve aziz Türk milletinin istikbalini korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz./ kaynak: ensonhaber

HİZİPSAVAR

çok yerinde bir karar düşün 19 yaşında kan bile veeniyorsun bunun fiziki zararları ve kalıcı dövmenin islamda yasal olduğu bilimsel bir dille anlatılmalı. bu ençler cihipi zihniyetineden kurtulmalı yoksa vallahi sonları cehennem yazı değil mi o safa beyin dimahlara
