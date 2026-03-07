Kritik hedeflere saldırı iddiası

Azerbaycan devlet haber ajansı AzerTAc'ın istihbarat servislerine dayandırdığı habere göre; Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, İsrail’in Bakü Büyükelçiliği ve bazı dini merkezlere yönelik eylem hazırlıklarının önlendiği öne sürüldü. Haberde, ülke sınırlarına askeri mühimmat ve patlayıcı düzenekler sokulmaya çalışıldığı iddia edilirken, bu girişimlerden dolayı doğrudan İran suçlandı.

Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı

Azerbaycan ve İran arasında daha önce saldırı iddiaları reddedilmiş olsa da, Bakü'nün bu ısrarlı tutumu bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarına zarar verebilecek bir boyuta ulaştı. Özellikle İsrail’in bölgede yeni müttefikler ve cepheler aradığı bir süreçte, kardeş Azerbaycan’ın bu gerilim hattının bir parçası haline getirilmek istenmesi endişeyle karşılanıyor.

Bölgesel istikrar her şeyin önünde

Türkiye’nin her zaman yanında olduğu Azerbaycan’ın milli güvenliği elbette vazgeçilmezdir. Ancak uzmanlar, bölgedeki "ateş çemberinin" genişlememesi için komşu ülkeler arasındaki sorunların, İsrail gibi bölge dışı aktörlerin ajandasına hizmet etmeden, karşılıklı diyalogla çözülmesinin en sağlıklı yol olduğunu vurguluyor. İran ve Azerbaycan arasındaki bu söz düellosunun, İslam coğrafyasının birliğine halel getirmemesi en büyük temennimiz.