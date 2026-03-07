Bakan Çiftçi teravihten sonra Kur’an-ı Kerim okudu! Dinleyenler resmen mest oldu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da Selçuklu Merkez Camii'nde teravih namazını kıldı. Hafızlık yarışmasında birincilik ödülü bulunan Bakan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Kur'an-ı Kerim de okudu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan ayı kapsamında memleketi Konya'yı ziyaret etti ve Selçuklu Merkez Camii'nde teravih namazını vatandaşlarla beraber kıldı. Namaz sonrasında cemaatle sohbet eden ve Kur'an-ı Kerim okuyan Çiftçi'ye, Konya protokolü de eşlik etti. Bakan Çiftçi'nin hafızlık alanındaki başarısı da geçmişte kamuoyunun gündemine gelmişti.

 

TERAVİH NAMAZINI KONYA'DA VATANDAŞLARLA KILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan ayı kapsamında memleketi Konya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Konya protokolüyle birlikte Selçuklu Merkez Camii'ne giden Çiftçi, burada vatandaşlarla birlikte teravih namazını kıldı.

 

KUR'AN-I KERİM OKUDU

Namaz sonrası cami cemaatiyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayını tebrik etti. Camide bulunan vatandaşlar Çiftçi'ye yoğun ilgi gösterdi.
Programın ardından Kur'an-ı Kerim okuyan Çiftçi'ye Konya protokolünden çok sayıda isim eşlik etti.

 

HAFIZLIK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU

Öte yandan Çiftçi'nin hafızlık alanındaki başarısı da daha önce kamuoyunun gündemine gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal Yarışması" Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde 2024 yılında birincilik elde eden Çiftçi, bu yönüyle de dikkat çekmişti. Bu başarısı bazı kesimler tarafından takdir toplarken, muhalif çevrelerden de eleştiriler almıştı.

