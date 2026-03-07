Yunan’a müjde silah baronlarına avukatlık!

ALİ KARAHASANOĞLU

Anamuhalefet partisi genel Başkanı Özgür Özel, düşmanlara müjde (!) verir gibi konuşuyor:

“Hava savunma sistemimiz yok”.

Bunu vatanını seven bir siyasetçi nasıl söyler.

Doğru olmadığı bir yana..

Bir de yalanını niye söyler..

Türkiye son dönemde, gerek hava savunma sisteminde, gerek saldırıları önleme noktasında, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar, büyük işlere imza attığı bir gerçek iken..

Öyle ki..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hatırlattığı üzere, Sinop’da füze testleri yapıldığında, yine aynı CHP’nin genel başkanının “Balıklar ürküyor” açıklamasına varıncaya kadar, bu ülkede çok ciddi ataklar yapıldığı bir süreçte, nasıl olur da, “hava savunma sistemimiz yok” diye bir açıklama yapılabilinir?

Ne istiyorsunuz, bunun doğru olduğunu düşünen düşmanların, yoklama yapmalarını mı?

Füze testi yaptırmamak istediniz, “balıklar ürküyor” dediniz.

Ama şimdi, düşmana, bizim savunma sistemimiz var mı, yok mu testi yapmalarını mı istiyorsunuz?

Yapacak varsa..

Başına geleceklere de hazır olması gerekir..

Ama biz bu CHP’nin, genel başkanlık koltuğunda oturanların, tek tek komşu devletleri sayıp, “Bunlar mı bize saldıracak. Niçin s-400 alındı ki.” dediğini de çok iyi hatırlıyoruz..

Sadece genel başkanları değil, Mersin Belediye Başkanları Vahap Seçer de, “İHA, SİHA” ile toplumun huzur ve refahının artırılmayacağını söylediğinde..

Bir aklı başında CHP’li çıkıp da, “Sen manyak mısın? Bağımsızlık, vatan savunması, her mutluluğun, her refahın vazgeçilmez koşuludur. İHA’mız olmazsa, SİHA’mız olmazsa, her gün basına karakollarımızda bu toplumun yaşadığı travmayı, her bir ferdimiz birebir yaşadığı halde, sen böyle bir söylemi nasıl dillendirebiliyorsun” dememişti..

Bundan cesaretle, şimdi de genel başkanları, bu sefer de tam tersi söylemle, “Nasıl olsa kimse itiraz etmiyor. Biz de konuşmuş oluyoruz” düşüncesi ile, “Hava savunma sistemimiz yok” deyiverdi..

Ben de soruyorum, CHP Genel Başkanı’na.

Sadece CHP’nin bugünkü genel başkanına değil.

Tüm CHP’lilere, tüm Atatürkçülere soruyorum..