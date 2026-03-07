  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

İşitme problemi ile ilgili çok önemli tespitler geldi.

#1
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, işitme kaybının erken teşhis ve doğru tedaviyle büyük ölçüde çözülebildiğini söyledi. Özüer, koklear implantın hem doğuştan işitme kaybı yaşayan bebeklerde hem de ileri yaşta ortaya çıkan işitme kayıplarında başarıyla uygulanabildiğini belirtti.

#2
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Prof. Dr. Özüer anne babalara seslenerek "Bebek yüksek sese tepki vermiyorsa, ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa ya da iki yaşına geldiği halde konuşmuyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı.

#3
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Günümüzde işitme kaybını bir yaşından önce belirlemek mümkün." dedi.

#4
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Acıbadem Kent Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, yaptığı açıklamada her bin bebekten 1-3’ünün işitme kaybıyla dünyaya geldiğine dikkat çekti.

#5
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Özüer, Türkiye’de 2008 yılından bu yana tüm yeni doğanlara işitme taraması yapıldığını, doğumdan hemen sonra yapılan taramalar sayesinde işitme kaybının erken dönemde belirlenebildiğini söyledi. Tarama sonucu işitme kaybı tespit edilen bebeklerin öncelikle işitme cihazı ile desteklendiğini belirten Özüer, cihazdan yeterli fayda sağlanamayan ileri derecede işitme kayıplarında ise koklear implant ameliyatının devreye girdiğini ifade etti.

#6
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Koklear implantın çalışma prensibi konusunda bilgi veren Prof. Dr. Özüer, şöyle konuştu:

#7
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

"Koklear implant, ses enerjisini alıp bir işlemciden geçirerek elektrik enerjisine dönüştüren bir yöntemdir. İç kulakta işitmeden sorumlu tüylü hücreler hasarlı olduğunda bu hücreleri baypas ederek doğrudan işitme sinirini uyarır. Böylece ses sinyalleri doğrudan beyne iletilir. Bu yöntem sayesinde ileri derecede işitme kaybı olan çocuklar yaşıtları gibi konuşabilir, okula gidebilir ve sosyal hayata katılabilir, topluma kazandırılır. Her ne kadar ülke genelinde tarama yapılsa da bazı durumlarda işitme kaybı daha geç fark edilebiliyor. O nedenle aileler uyanık olmalı. Erken teşhis çocukların dil gelişimi ve eğitim hayatı açısından büyük önem taşıyor. Bebek yüksek sese tepki vermiyorsa, ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa ya da iki yaşına geldiği halde konuşmuyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Günümüzde işitme kaybını bir yaşından önce tespit etmek mümkün."

#8
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Öte yandan, koklear implantın sadece çocuklara yönelik bir uygulama olmadığını belirten Prof. Dr. Özüer, erişkin ve ileri yaş hastalarda da ameliyatın başarıyla yapıldığını söyledi.

#9
Foto - Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor

Özüer, "Ani işitme kaybı, otoskleroz, Meniere hastalığı ya da kronik orta kulak iltihabı gibi nedenlerle gelişen ileri derecede işitme kayıplarında da koklear implant uygulanabiliyor. İşitme cihazından fayda görmeyen yetişkin ve yaşlı hastalarımız da bu yöntemle yeniden duyabiliyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık hem bebekler hem de ileri yaştaki bireyler işitme kaybı nedeniyle sosyal hayattan kopmak zorunda kalmıyor" dedi.

