  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Batı ülkesinde teravih namazından çıkanlara kalleş saldırı
Dünya

Batı ülkesinde teravih namazından çıkanlara kalleş saldırı

Kanada’nın Toronto kentinde, teravih namazından çıkanların üzerine açılan ateşte 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 05:29:00 -
Batı ülkesinde teravih namazından çıkanlara kalleş saldırı

Toronto Polisi Sözcüsü David Rydzik, yaptığı açıklamada, olayın, Scarborough bölgesindeki Ebubekir-i Sıddık Camisi'nde meydana geldiğini ifade etti.

Cumartesi yerel saatle 01.00 sularında teravih namazından çıkan 5 kişinin, yoldan geçen bir araçtaki kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandığını bildiren Rydzik, yaralananların, husumete sebep olacak herhangi bir olaya karıştığını gösteren bilgi olmadığını belirtti.

Rydzik, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, üçünün taburcu edildiğini, ikisinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Olayın gerçekleştiği Ebubekir-i Sıddık Camisi'nin bağlı olduğu Scarborough Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nadeem Sheikh de "Gerçekten üzgün ve endişeliyim. Bu sabah 5 kardeşimiz vuruldu. Saldırganların bir an önce bulunup adalete teslim edilmelerini istiyoruz" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay