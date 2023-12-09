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Gündem Batı Trakya Türkleri, Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretiyle umutlandı
Gündem

Batı Trakya Türkleri, Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretiyle umutlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 11:46:00 -
Batı Trakya Türkleri, Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretiyle umutlandı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti ile birlikte iki ülke ilişkilerinin alacağı seyir ve Batı Trakya Türkleri açısından getireceği sonuçlara ilişkin akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Şerif, Erdoğan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu olarak kendilerini kabul ederek sorunları hakkında bilgi almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Erdoğan’ın görüşmede kendileriyle yakından ilgilendiğini ve Batı Trakya Türklerinin sorunlarını iyi bildiğini anlatan Şerif, bunun da kendilerini sevindirdiğini kaydetti. Özellikle eğitim alanında yaşadıkları sorunların çözümü yolunda adım atılmasının en büyük beklentileri olduğunu belirten İbrahim Şerif, şöyle devam etti: “Yunanistan Başbakanı’nın Mart-Nisan gibi Türkiye’ye ziyarette bulunması bekleniyor. Orada Fener Rum Patrikhanesi’ne giderse, biz de Sayın Erdoğan’ı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Batı Trakya’ya bekleriz. Görüşmelerde Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında kapıda vize uygulamasının başlatılması konusunda mutabık kalındı. Zamanla Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine de gidebilmesinin yolu açılabilir. Cumhurbaşkanımız, Erasmus uygulaması kapsamında öğrenci ve öğretmen değişimi yapılmasını gündeme getirdiler. Yunus Emre Enstitüsü’nün Atina’da şubesinin açılması konusunda mutabık kaldılar. Meriç Nehrine ikinci köprü yapılması konusunda da anlaşma sağlandı. Biz sütten dilimiz yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata nasıl yansıyacağını görmek lazım.”
Ozan Ahmetoğlu da, Erdoğan’ın kendileriyle yakından ilgilendiğini ve bütün konulara vakıf olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Vatanımız Yunanistan ile Anavatan Türkiye arasında oluşan dostluk ve işbirliği atmosferinden mutluluk duyuyoruz. Bu ortamın azınlığımızın sorunlarının çözümüne katkı yapmasını temenni ediyoruz. İki ülke arasında yaşanan yakınlaşmadan, iyi ilişkilerden ve dostluk ortamının gelişmesinden en çok Batı Trakya Türkleri memnun olur. Bu her zaman böyle. İki halkın birçok ortak noktaları var. Bu nedenle konuşarak diyalog yoluyla çözülemeyecek sorunun olmadığına inanıyorum. Bu yakınlaşmanın kalıcı olmasını diliyorum.”

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