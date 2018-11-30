Batı tecavüzde bir numara

Kadın haklarının ve medeniyetin beşiği gibi lanse edilen Batılı ülkelerin tecavüzün ve cinsel saldırının başkenti olduğu ortaya çıktı. Avrupa ülkelerinde yaşayan her 3 kadından 1’inin tecavüz ya da cinsel saldırıya uğradığı belirlendi. Tecavüz vakalarının ve cinsel saldırının en fazla görüldüğü ülkelerin Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Almanya olduğu bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun hazırladığı raporda, Danimarka’da yaşayan kadınların yüzde 52’sinin, Finlandiya’daki kadınların yüzde 47’sinin, İngiltere ve Fransa’daki kadınların yüzde 45’inin, Almanya’daki kadınların ise yüzde 35’inin tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığına işaret edildi.

Kadınlar cehennemi yaşıyor

Türkiye’deki seküler cenahın yere göğe sığdıramadığı Batılı ülkelerin, kadınlar için adeta birer cehennem niteliğinde olduğunu TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun hazırladığı rapor tüm çıplaklığıyla deşifre etti. Avrupa’da tacizin ve tecavüzün kol gezdiğini bilimsel olarak ispatlayan rapor, Batı’nın ahlaki çöküşünü de gözler önüne serdi. Rapora göre, Avrupa’da yaşayan 15 yaş ve üzeri her 3 kadından 1’i tecavüz ya da cinsel saldırıya uğruyor. Yine her üç kadından biri de erkekler tarafından darp edilerek fiziksel şiddet mağduru oluyor. Tecavüz ve darp olaylarında İskandinav ülkeleri başı çekiyor. Modernitenin ve insan haklarının zirve ülkesi gösterilen Danimarka’da yaşayan kadınların yüzde 52’si tecavüz ya da darba maruz kalıyor.

Rezalet diz boyu

Yine aynı raporun verilerine göre bir başka İskandinav ülkesi Finlandiya’daki kadınların yüzde 47’si tecavüz ya da cinsel saldırının kurbanı oluyor. Avrupa’nın iki önemli ülkesi İngiltere ve Fransa’daki kadınların yüzde 44’ünün ise sapkınların saldırısına uğradığına işaret ediliyor. Avrupa kıtasının sanayi devi olarak adlandırılan Almanya’da ise kadınların yüzde 35’i tecavüz, cinsel saldırı yahut fiziksel şiddete uğruyor. TBMM’nin hazırladığı rapor, Türkiye ve İslam ülkelerine kadın hakları noktasında akıl verme küstahlığını gösteren Avrupa’nın sapkın yüzünü de gözler önüne seriyor.

20 kadından 1’i tecavüze uğruyor

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının 28 Avrupa Birliği üyesi ülkesinde, 42 bin kadınla yüz yüze gerçekleştirdiği raporda aynı vahim duruma işaret ediyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, her üç kadından biri, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Her 20 kadından 1’i ise tecavüze uğruyor. Araştırmada, kadınların yaygın biçimde istismara uğradığı ancak bunların çok azının kayıtlara geçtiği, aile içi şiddet vakalarının sadece yüzde 14’ünün ve diğer şiddet vakalarının ise sadece yüzde 13’ünün rapor edildiği belirtiliyor.

Tecavüzün başkenti Malmö

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP’in eski lideri Nigel Farage Avrupa’nın en önemli ülkelerinde olan İsveç ile ilgili şok bir söylemde bulunmuştu. Farage, İsveç’in üçüncü büyük kenti Malmö’nün “Avrupa’nın tecavüz başkenti” olduğunu öne sürmüştü.

Ülkeler Tecavüz oranı

Danimarka Yüzde 52

Finlandiya Yüzde 47

İngiltere Yüzde 45

Fransa Yüzde 45

Almanya Yüzde 35