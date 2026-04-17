Avrupa

Batı, Siyonizmle tanışıyor! İsrail'e tepki gösterdi ölüm tehdidi aldı

Eurovision Şarkı Yarışması 2026’da İsveç’i temsil etmeye hazırlanan Felicia Eriksson, İsrail’in yarışmadan men edilmesi gerektiğini savunan açıklamalarının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Norveç'te bir programa katılan Eriksson, ülkenin önde gelen gazetelerinden VG'ye yaptığı açıklamada, maruz kaldığı siber zorbalığın boyutlarını paylaştı.

Eriksson, 'İsrail'in yarışmaya katılmaması' yönündeki sözlerimden sonra korkunç mesajlar almaya başladım. Sosyal medya üzerinden doğrudan (DM yoluyla) ölüm tehditleri, öleceğime dair mesajlar ve 'ailemin hedef alınacağı' gibi ifadeler içeren korkunç mesajlar aldım.' dedi.

İsveç'te 8 Mart'ta düzenlenen seçmeleri 'My System' adlı şarkısıyla kazanan ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini temsil etmeye hak kazanan Eriksson, şu ifadeleri kullanmıştı:

'İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Yarışmaya gidip gitmemek konusunda uzun süre tereddüt ettim ancak sonunda bir karara vardım. Yarışmaya katılacağım ancak onların kazanmaması için elimden geleni yapacağım.'

 

Eriksson'un bu çıkışı, hem uluslararası müzik camiasında hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmıştı.

Siyonist lobinin baskılarına rağmen hakikati haykıran İsveçli sanatçı Felicia Eriksson’un maruz kaldığı tehditler, işgal destekçilerinin sanat dünyasındaki tahakküm arzusunu ve Batı’nın bu barbarlık karşısındaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha ispatladı.

saffet

soykırımı destekleyen ülkeler elbette unutturmak önemsizleştirmek için israili birinci edecek diye düşünüyorum
x

