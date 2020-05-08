Batı Şeria'da Kovid-19'a rağmen Ayrım Duvarı'na karşı halk direnişi aktifleştirilecek

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen gelecek hafta Batı Şeria'da Ayrım Duvarı'na karşı halk direnişini aktif hale getireceklerini açıkladı.

Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasına rağmen, gelecek hafta halk direnişini harekete geçirmek için bir eylem planı hazırlandığını söyledi.

Konsey Başkanı Assaf, planın, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Batı Şeria'da gösteriler, oturma eylemleri ve diğer farklı etkinliklerin düzenlenmesini kapsadığını belirtti.

Assaf, "Kovid-19 nedeniyle halk direniş etkinliklerini durdurmuştuk. Ancak Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere, mülklerine ve arazilerine yönelik saldırılarının artması nedeniyle onlara (yerleşimcilere) karşı koymak zorunlu hale geldi." dedi.

- Salgına karşı önlem alınacak

İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını uygulamaya kalkması halinde direniş etkinliklerinde de gelişme olabileceğine dikkati çeken Assaf, etkinlikler sırasında virüsten korunmak için her türlü önlemlerin alınacağını söyledi.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere taş atma, evlerinin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi fiziki saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

- İsrail'in "ilhak" planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

- Ayrım Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.



Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.