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Aktüel Batı Şeria'da Kovid-19 salgını gölgesinde aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı
Aktüel

Batı Şeria'da Kovid-19 salgını gölgesinde aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:50:50 -
Batı Şeria'da Kovid-19 salgını gölgesinde aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı.

Batı Şeria'da yeni öğretim yılında bir, iki, üç ve dördüncü sınıflarda okuyan öğrenciler ders başı yaptı. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve onbirinci sınıfların ise iki hafta sonra okullara dönmesi planlanıyor.

Lise son sınıf olan 12. sınıflar ise bir ay önce yüz yüze eğitime başlamıştı.

Öğrencilerin ikiye ayrıldığı, bir bölümünün pazar, salı ve perşembe; diğerlerinin ise pazartesi ve çarşamba günleri eğitim göreceği aktarıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise vaka sayısında görülen yüksek artış nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılı başlayamadı.

Filistin'de yaklaşık 1 milyon 350 bin öğrenci bulunuyor. Bunlardan 743 bin 953'ü Batı Şeria'da, 597 bin 838'i Gazze'de yaşıyor.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ilkokullarda 6, ortaokul ve liselerde üçer yıllık eğitim görülüyor.

Filistin yönetimi, 4 Eylül'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı almıştı.

- Gazze'de 162 yeni vaka

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 162 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, böylece mart ayından bu yana toplam vaka sayısının 969'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 89 kişinin iyileştiği, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 198'e, vaka sayısının 33 bin 250'ye, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 586'ya ulaştığını açıklamıştı.

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