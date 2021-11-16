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Dünya Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda gerçek mermiyle ateş açması sonucu Saddam Beni Avde'nin (26) yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:10:00 -
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail güçlerinin, baskına karşı çıkan gençlere, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, gençlerin de askerlere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

Görgü tanıkları, Beni Avde'nin bu arbede sırasında gerçek mermiyle yaralandığını ve Tubas Türk Devlet Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

Tubas Türk Devlet Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beni Avde sol omzundan kalbine isabet eden kurşun nedeniyle hastaneye sevk edildi. Filistinli genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

 

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