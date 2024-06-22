Batı Şeria'da bir çocuk daha şehit edildi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan kısa açıklamada, ölen Filistinli çocuğun adının Muhammed Huşiye ve 12 yaşında olduğu kaydedildi.

Huşiye'nin yaklaşık bir hafta önce Ramallah'ta İsrail askerlerinin kurşunuyla ağır yaralandığı ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayından 14 Haziran'da yapılan açıklamada, ambulans ekibinin, İsrail askerlerinin Ramallah'a baskını sırasında karnından yaraladığı 12 yaşındaki bir çocuğu hastaneye naklettiğini duyurmuş ve durumunun 'kritik' olduğu bildirilmişti.

İsrail askerlerinin dün de işgal altındaki Batı Şeria'da seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 552'ye yükseldi.