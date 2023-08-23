Batı Şeria'da 21 Filistinli gözaltına alındı!
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Cenin, Nablus, Tulkerem, Ramallah ve El-Halil'de gözaltına alınan 21 Filistinliden bazılarının daha önce serbest bırakılan tutuklulardan olduğu ifade edildi.
Tulkerem kentinde çıkan olaylarda Enver İsam Adil Abdulgani'nin gerçek mermiyle yaralandıktan sonra gözaltına alındığı kaydedildi.
İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.