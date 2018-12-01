Batı rüyası çöktü! Türkiye'ye ders verenler halka nefes aldırmadı

Avrupa ülkelerinde adeta sivil isyan çıktı!.. Fransa’daki Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri Belçika’ya da sıçradı. Türkiye’ye özellikle Gezi eylemleri sırasında sözde demokrasi dersi vermeye kalkan AB ülkeleri, eylemcilere çok sert müdahale ediyor, nefes aldırmıyor. Petrol fiyatlarına tepki göstermek için düzenlenen eylemler, Fransa ve Belçika hükümetlerinin orantısız güç kullanması sebebiyle adeta sivil isyana dönüştü.

Eylemler Fransa sınırlarını aştı

Fransa'dan sonra Belçika'da da Sarı Yelekliler'in protestoları giderek büyüyor. Paris merkezli eylemlerin ikinci ayağı olan Brüksel'de polisler ile göstericiler şiddetli çatışmalara giriyor. Polislerin cop ve biber gazlı müdahalelerine karşı göstericiler taş ve sopalarla polislere saldırıyor.

Polis aracını devirdiler

Eylemcilerin polislerle çatışmaları sırasında bir polis aracı devrildi. Aracının çevresini saran göstericiler, polis aracını önce sallayarak devirmeye çalıştı, devirdikten sonra da tekmeleyerek camlarını kırdı, araca zarar verdi.

Sokak olaylarının terör saldırılarından farkının kalmadığı Brüksel ve Paris'te hem polis hem de göstericiler tarafından uygulanan şiddet doruk noktalarına ulaştı.

Gösteriler hükümet karşıtlığına dönüştü

Sokaklarda Fransa'ya destek veren göstericilerin protestosu, hükümet karşıtı bir eyleme dönüştü. Özellikle sokakları yakıp yıkmaya başlayan eylemciler kaldırım taşları ile polislere saldırdı.

Öfkeli kalabalık, sokakları savaş alanına çevirirken AB'nin kalbi olan Brüksel'de çok sayıda devlet binası da saldırıda zarar gören binalar arasında oldu.