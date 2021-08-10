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Gündem Batı medyasından çarpıcı itiraf: Türkiye'ye bağımlılığımız artıyor
Gündem

Batı medyasından çarpıcı itiraf: Türkiye'ye bağımlılığımız artıyor

Fransız gazetesi Le Monde, mülteci anlaşmalarıyla Batı'nın Türkiye'ye bağımlılığının giderek arttığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:42:00 -
Batı medyasından çarpıcı itiraf: Türkiye'ye bağımlılığımız artıyor

Afganistan'daki belirsizlik ve Taliban'ın ilerleyişinin hız kazanmasının ardından Afgan göçmenler, ülkelerini terk etmeye başladı. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Fransız basınından Le Monde'un gündemindeydi.

Avrupa Afgan göçünden endişeli

Taliban'ın Afganistan'da gün geçtikçe daha fazla alan kazanmaya başlamasının kitlesel bir Afgan göçüne yol açabileceğine ve bu durumun Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri endişelendirdiğine dikkat çekildi.

Belçika'nın, Suriyeliler konusunda olduğu gibi Afganların potansiyel göçünün önlenmesinin Türkiye tarafından yapılmasına ilişkin AB'ye öneride bulunduğu anımsatıldı.

"Türkiye'ye bağımlılığımızı artırıyor"

Ancak söz konusu teklif için, "Bu tür anlaşmalar Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bağımlılığını artırıyor ve (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendiriyor." denildi.

Belçika'nın mülteci paniği

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, Avrupa Komisyonu'na mektup yazdığını belirterek, "Mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik." demişti.

Mehdi, "Bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır." diye konuşmuştu.

"İran ve Pakistan daha fazla Afgan kabul etsin"

Belçikalı bakan, çözüm olarak ayrıca İran ve Pakistan'ın daha fazla Afgan mülteci almasını ve bu şekilde Avrupa'ya geçişleri durdurabileceklerini ifade etmişti.

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Yorumlar

dada

.. verr gazı..
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87

rabbim dünya beyazları yok eylesin amin
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