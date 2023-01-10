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Medya Batı medyası şimdi de bunu yaptı! Erdoğan korkusu, it gibi titretiyor
Medya

Batı medyası şimdi de bunu yaptı! Erdoğan korkusu, it gibi titretiyor

Mehmet Barlas, Bloomberg TV ve Washington Post'ta yayınlanan ilginç analizleri masaya yatırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 10:59:00 -
Batı medyası şimdi de bunu yaptı! Erdoğan korkusu, it gibi titretiyor

Mehmet Barlas, Bloomberg TV ve Washington Post'ta yayınlanan ilginç analizleri masaya yatırdı. Sabah gazetesindeki yazısında, "Aslında Bloomberg ve Washington Post'un özetle söylemek istediği şu: 'Erdoğan liderliğindeki Türkiye giderek güçleniyor. Biz bunu asla istemiyoruz. Bu seçimlerde Erdoğan'ı engellemeliyiz.' Bu yüzden Erdoğan nefreti üzerinde birleşmiş 6'lı masayı, FETÖ'yü ve PKK'yı destekliyorlar" ifadelerini kullanan Barlas, şunları kaydetti:

"Bloomberg TV ve Washington Post'ta dün ilginç bir analiz yayınlandı. Bu analizden anladığımız kadarıyla Batı basını, Türkiye'deki seçimlerle bizim tahmin ettiğimizden daha fazla ilgili. Bu analize göre, "2023 Türkiye seçimleri, dünyanın ön önemli seçimi olacak". Bu sözleri biz söylesek "Abartıyorsunuz" denir. Ama dile getirenler, ABD medyasının amiral gemileri. Bu analizde, "Türkiye seçimleri, Washington-Moskova hattında jeopolitik ve ekonomik sonuçlara yol açacak, ayrıca Avrupa başkentlerini, Ortadoğu'yu, Orta Asya'yı ve Afrika'yı etkileyecek" deniliyor.

Seçimleri kazanabilecek en güçlü aday olduğunu belirttikleri Erdoğan'ın, Batılı liderler tarafından istenmediğinin de altı çiziliyor. Analiz şu cümlelerle son buluyor: "Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarıları kanıtlıyor."

Aslında Bloomberg ve Washington Post'un özetle söylemek istediği şu: "Erdoğan liderliğindeki Türkiye giderek güçleniyor. Biz bunu asla istemiyoruz. Bu seçimlerde Erdoğan'ı engellemeliyiz." Bu yüzden Erdoğan nefreti üzerinde birleşmiş 6'lı masayı, FETÖ'yü ve PKK'yı destekliyorlar.

Sandığa giderken Batı medyasının ve Batılı liderlerin neden Erdoğan'ı istemediklerini bir kez daha gözden geçirin. Seçimleri FETÖ ve PKK destekli 6'lı masanın adayı kazandığında nasıl bir Türkiye'ye uyanacağınızı bir kez daha hayal etmeye çalışın."

 

 

 

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Yorumlar

Küfretmesi niye ayıp saymışlar ki

Batı titriyor oylemi? Borç verdiği bol bol faiz aldığı bir ülkeden. Sokaklarındaki kullanılan arabanın dörtte 3.5 nü üreten batı niye titreşim. Ancak aptallar ve ahlakları birde kendinizi kandirirsiniz
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