Batı medyası duyurdu: Rusya'nın komşusu savaşa hazır

Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası Finlandiya, NATO üyeliğini tartışmaya başladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya katılım konusunda hızlı bir süreci tercih etmediğini söylerken, konuyu dikkatli bir şekilde inceleyeceklerini söylemişti.

"Finlandiya'nın bir planı var"

Financial Times'ın "Rusya ile savaş mı? Finlandiya'nın bir planı var" başlık haberinde, söz konusu ülkenin, komşusuyla çatışma olasılığına hazırlanmak için toplumun her düzeyinde hazırlık yürüttüğünden bahsedildi.

Haberde, "Ukrayna'daki çatışma kıtaya yayılırsa Finlandiya buna hazır." denildi.

Bu arada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayınlanan 2022 yılına ait "Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" listesinde Finlandiya ilk sırada yer alıyor.

Rusya ile olası savaşta 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'nın ikmal maddelerine sahip olduğu, "en az 6 aylık yakıtın ve tahılın stratejik stoklarda bulunduğu" kaydedildi.

Üçte biri yedek asker

Ülkedeki sivil savunmanın varlığına değinilerek, "Belirli bir büyüklüğün üzerindeki tüm binaların kendi bomba sığınakları olması gerekiyor. Nüfusun geri kalanı, tahliye merkezlerine dönüştürülmeye hazır olan yeraltı otoparklarını, buz pateni pistlerini ve yüzme havuzlarını kullanabilir. Savaşçıları da var. İskandinav ülkesinin yetişkin nüfusunun neredeyse üçte biri yedek asker" ifadeleri kullanıldı.

"Finlandiya saldırıya açık"

Toplumu hazırladıklarını anlatan Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş senaryoları konusunda eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi.

Londra merkezli gazete, Ukrayna'daki savaşın, Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı olan Finlandiya'nın "saldırıya ne kadar açık olduğunun" altını çizdiğine işaret etti.

Halktan NATO üyeliğine destek

Böyle bir durumda NATO'ya üye olma olasılığının ülkedeki liderler tarafından tartışıldığı aktarıldı.

Öte yandan tarihte ilk kez, Finlerin çoğunun askeri ittifaka katılmayı desteklediğine dikkat çekildi.