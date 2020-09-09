Batı kuklası Arap Birliği'nden Türkiye ve İran’la ilgili skandal açıklama

Başta ABD olmak üzere batı ülkelerinin yönlendirmesiyle hareket eden Arap Birliği’nden sTürkiye ve İran’ı hedef alan skandal bir açıklama geldi.

Türkiye ve İran’ın son döndem arap ülkelerine yaptıkları müdahalelerin arttığını dile getiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, bunu kınadıklarını belirtti. Gayt “İran ve Türkiye'nin tüm müdahalelerini kınıyor ve reddediyoruz" şeklinde konuştu.

Libya’daki gelişmelere de değinen Ebu Gayt, "Libya'daki tarafların kapsamlı bir ulusal barış anlaşmasına hazırlık olarak, kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İkiyüzlülük

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın Irak, Suriye, Libya ve Mısır’daki faaliyetlerine tek bir söz etmeyen Arap Birliği’nin Türkiye ve İran’ı suçlaması dikkat çekti.

Arap devletlerinin İsrail işgalin sona erdirerek Doğu Kudüs başkenti olan olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını iddia eden Gayt, Kudüs’ün statüsünü değiştirecek her türlü plan ve uygulamaya da karşı olduklarını belirtti.

Kudüs davasını savunduklarını iddia eden Gayt’ın, ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile ‘normalleşme’ anlaşması imzalayan BAE ve Mısır’a eleştiri yöneltmemesi ‘ikiyüzlülük’ olarak değerlendirildi.