Batı Kudüs'teki dindar Yahudiler yılbaşını kutlamadı

Dünya metropolleri 2023'e coşkulu etkinliklerle girerken, Yahudi nüfusun yoğun olduğu Batı Kudüs'te herhangi bir kutlama gözlenmedi.

Batı Kudüs'te günlük hayatın merkezi konumundaki Yafa Caddesi'nde, dünyanın pek çok şehrinin aksine, süsleme ve ışıklandırma yapılmadı.

Dindar Yahudiler, genel olarak kendi kültür ve dini geleneklerinde yer almayan bu etkinliklere ilgi göstermezken, saat gece yarısını gösterdiğinde Yafa Caddesi'nde günlük rutin dışında bir hareketlilik yaşanmadı.

AA muhabirine konuşan 22 yaşındaki Itzhak, (İshak) yılbaşını kutlamadığını belirterek, "Çünkü ben Ortodoks Yahudiyim. Bizim kendi takvimimiz var, İbrani takvimine göre yılbaşı kutluyoruz. Çalışma günlerimiz de farklı, pazardan cumartesiye kadar. Farklı hafta sonlarımız ve farklı aylarımız var. Yeni yıl bizim için 4 ay önceydi.” diye konuştu.

Itzhak, İbrani takvimine göre yeni yıl olarak kutlanan "Roş Haşana" bayramına işaret ederek, “Biz yeni yılımızı genellikle ibadet ederek geçiriyoruz. Yıl boyu neler yaptığımızın ve yeni yılda neler yapacağımızın muhasebesini yapıyoruz. Bu günlerde tanrının, geçirdiğimiz yıl için bizi hesaba çekeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Odin Rotzin de "Ben şahsen yılbaşı kutlamıyorum. Yahudi yeni yılını kutluyorum. Çünkü bizim farklı takvimimiz var." dedi. Rotzin, ülkesinde yeni yılın kutlanmasına karşı olup olmadığına ilişkin, "Herkes kendisini ne mutlu ediyorsa onu yapabilir. İbrani yılbaşında bizim 2 gün tatilimiz var., dua ediyoruz, lezzetli yemekler yiyoruz. Bunlar güzel zamanlar." değerlendirmesini yaptı.

Yılbaşı kutlamadığını aktaran Eli de diğer Yahudi dindaşları gibi İbrani takvimlerine uyduklarını söyledi. Bugünün kendisi için yılbaşı olmadığını dile getiren Eli, "İsteyen kutlasın ancak ben dindarım ve yanlış buluyorum." dedi.