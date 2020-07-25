Batı Karadeniz'in en büyük yapay göleti sulama projesi için boşaltılıyor

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'da 2011 yılında tamamlanan Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan Seben Gölü, ilçedeki 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması için hazırlanan proje kapsamında boşaltılmaya başlandı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan ve Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde, çevre uzunluğu 22 kilometre olan ayrıca 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nün yapım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi için proje hazırlandı.

Proje kapsamında Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak.

Seben Gölü'nden ilçeye su taşınması için yapılacak çalışmalar içerisinde gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su tamamen kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak.

Çalışmalarda, gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80'inin boşaltılması ve boru hattının yapımına bu işlemin ardından başlanması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından bugüne kadar kuru yöntemle yapılan tarımda sulu yönteme geçilmiş olacak.

Aynı zamanda iklimi ve arazilerinin verimliliğiyle Bolu'nun meyve-sebze ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Seben'de sulu tarımın yaygınlaşmasıyla hem üretim kapasitesinin hem de kalitesinin artması bekleniyor.

Proje tamamlandığında 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması ve ekonomiye yaklaşık 30 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

- "İlçedeki 32 bin dekar arazi sulanmış olacak"

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, 2011 yılında tamamlanan Seben Gölü'nün, yapay sulama göleti mahiyetiyle yapıldığını, bu kapsamda da Seben Ovası'nda yer alan 30 bin dekar arazinin sulanacağını söyledi.

Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğünde 23 kilometre çevresi olan ve 50 milyon metreküp su tutma hacmine sahip Seben Gölü'nün Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü olduğunu dile getiren Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Su İşleri tarafından sulama projesine başlandı. İhalesi tamamlandı ve yüklenici firma temmuz ayı itibarıyla çalışmalarına başladı. Bu proje kapsamında 1155 metre uzunluğunda olacak tünel çalışmasına da bu ay sonunda ilk kazmanın vurulması ile başlanacak. Nasip olursa 158 kilometrelik kapalı sistem su hattı ile beraber ilçedeki 32 bin dekar arazi sulanmış olacak. Bu şekilde ilçede kuru tarımdan sulu tarıma geçilecek. Bu proje sonunda ekonomiye yıllık 30 milyon lira civarında bir katkı beklenmekte. İlçemizin ve çevremizin ciddi manada kaderini değiştirecek devasa bir proje."

Kavak, proje kapsamında yapılacak su tünelinin boyunun 1155 metre uzunluğunda olacağını ifade ederek, "Kazı işine başlanması ile birlikte gölde bulunan suyun yüzde 75-80 oranında boşaltılması lazım. Çalışmaların rahat bir şekilde yürütülebilmesi için suyun boşaltılması gerekiyor. 50 milyon metreküp su olan devasa bir gölde çok miktarda su boşaltılacak." dedi.

Gölde çok yoğun bir balık popülasyonu olduğuna değinen Kavak, bu göldeki balık çeşitliliği ve sayısını hayal etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Kavak, su azalıp yüzde 20-30 seviyelerine indiği zaman proje dahilinde oradaki balıkların taşınması gerektiğine işaret ederek, "O işlemi de Seben Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin yapacağı çalışmayla inşallah oradaki balıkların belki taşınması gerçekleşecek ya da ekonomiye kazandırılması için çalışma yapılacak." ifadesini kullandı.

- Ürün çeşitliliği artacak

Seben ilçesinin gelişmesi noktasında tarım ve turizme büyük önem verdiklerini vurgulayan Kavak, şunları kaydetti:

"Turizm ayağını gerçekleştirirken en büyük değerimiz Seben Gölü. Seben Gölü'nde de özellikle su sporları, kano, yelken gibi farklı farklı alanlarda faaliyetlerimiz ve projelerimiz devam ediyor. Nasip olursa önümüzdeki yıllarda Seben Gölü'nü bir cazibe merkezi, bir su sporları merkezi haline getireceğiz. Turizm ayağını bu şekilde halledeceğiz. Tarım ayağını ise sulama projesi ile tamamlayacağız. Seben'de bulunan mevcut tarım arazileri kuru tarım denilen yöntemle işleniyor. Arpa, buğday, yonca, yulaf benzeri ürünler yetişirdi. Su olmadığı için bunların dışında ürün çeşitliliğimiz yoktu ama bu proje ile beraber Seben Ovamız su ile buluşacak ve ürün çeşitliliği artacak."



