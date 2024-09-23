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Yerel Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor
Yerel

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-09-23 08:22:00 -
Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor

Gece saatlerinden itibaren Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

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