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Aktüel Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu hamsiye bağladı
Aktüel

Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu hamsiye bağladı

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan: - "Bu yıl balıkta beklenti hamside. Hamsi çıkacak palamut ucuzlayacak, diğer balıkların fiyatı düşecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:54:59 -
Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu hamsiye bağladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana "vira bismillah" diyen balıkçılar umudunu hamsiye bağladı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla nazaran bu yıl sezona ümitli başladıklarını söyledi.

Kayhan, şu anda palamut, çinekop ve istavritin altınla yarıştığını belirterek, "Bugün istavritin kasası 350-400 lira, ufak palamudun tanesi de 7,5-8 liraya geliyor. Büyük palamutlar ise 25-30 lira, çinekopun kilosu 60 lira. Balıkçılık bilinçli yapıldığı sürece denizlerimizde bereket çoğalır." diye konuştu.

Ani hava değişikliklerinin balıkları etkilediğini dile getiren Kayhan, "Bu yıl balıkta beklenti hamside, hamsi olmadığı sürece hiçbir balık ucuzlamaz. Halkın balığı hamsidir. Hamsiye 15-20 gün var. Deniz sıcaklıkları 22-25 derecelerde. Şu anda Marmara hamsisi başladı, sonra Karadeniz hamsisi kendini gösterecek." ifadesini kullandı.

Kayhan, geçen yıl fabrikalara çok sayıda hamsi verildiğini belirterek, "Hamsi çıkacak palamut ucuzlayacak, diğer balıkların fiyatı düşecek. Hamsi bereket demek." dedi.

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