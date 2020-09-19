Batı Karadeniz'de balıkçılar poyraz nedeniyle limana demir attı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de balıkçılar, poyraz nedeniyle Düzce'nin Akçakoca Limanı'na demirledi.



Sabahın erken saatlerinde denize açılan ve poyraz nedeniyle trol, gırgır, uzatma ve voli teknelerini Akçakoca Limanı'na demirleyen balıkçılar, rüzgarın geçmesini beklerken ağ tamiri ve tekne bakımlarını yapıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların poyraz nedeniyle limana demirlediğini ve istirahata geçtiklerini söyledi.

Karakaş, "Dün itibarıyla poyraz ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Biz de istirahata geçtik. Bu tarz bir dinlenmeye ihtiyaç vardı. 18 gün boyunca gece gündüz yoğun bir avcılık vardı. Belli bir yorgunluk da söz konusuydu. Sabaha karşı poyraz biraz hafifliyor. Sabaha karşı avcılık devam edecektir. Çok fazla etkilemeyecek balıkçıları." dedi.



