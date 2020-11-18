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Aktüel Batı Karadeniz ormanları "hazan" renkleriyle büyülüyor
Aktüel

Batı Karadeniz ormanları "hazan" renkleriyle büyülüyor

Kömür üretimiyle ünlü Zonguldak ile Küre Dağları'nın uzandığı Bartın'da yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, sonbahar renkleriyle ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:14:02 -
Batı Karadeniz ormanları "hazan" renkleriyle büyülüyor

ZONGULDAK/BARTIN (AA) - GÖKHAN YILMAZ / SELİM BOSTANCI - Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran "kara elmas diyarı" Zonguldak ile ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olan "kömür kent" Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesindeki Kent Ormanı'nda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Orman içi patika yollarla bölgede her mevsim farklı güzellikler keşfetmenin mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, kuş sesleri ile hazan renkleri arasında akan derelerin şırıltısında huzur buluyor.

İğne ve yayvan yapraklı ağaçlar ile çeşitli orman altı bitki örtüsüyle "tabloluk görüntüler" ortaya çıkan ve dere üzerlerindeki köprülerde manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmenin ihmal edilmediği Kent Ormanı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

- Küre Dağları Milli Parkı kartpostallık manzaralar oluşturuyor

Küre Dağları'nın uzandığı Bartın'da, ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle görülmeye değer güzellik sunan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharla birlikte ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Bartın ve Kastamonu sınırlarında bulunan, "Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)" sertifikasına sahip milli park, sonbaharda ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan Küre Dağları'nda akarsu çevresindeki ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, kente 60 kilometre uzaktaki Ulukaya köyü şelalesi, mağarası, kanyonu ve vadisiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

Endemik bitkilere, zengin yaban hayatına ve otantik değerlere sahip Küre Dağları Milli Parkı, doğa yürüyüşü ve foto safari gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.


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