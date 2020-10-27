“Batı, İslamofobi üzerinden baskı oluşturmaya çalışıyor”

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ayasofya’nın açılışını hatırlatan Güldemir, şunları dile getirdi: “Bunu gerekçe göstererek onlarda bizim ibadethanelerimiz üzerinden provokasyon girişimlerinde bulunuyorlar. Postalları ile bizim temiz mabetlerimizi kirletmelerini nefretle kınıyorum. Ayasofya sembolik bir değerdir. Bu beldenin İslam beldesi olduğunu simgelemektedir. Yoksa diğer kiliselere yada havralara kesinlikle dokunulmamıştır. İstanbul’da bir sürü kilise var. Bu kiliselerin hiçbirine Fatih Sultan Mehmet dokunmamış. Bu güne kadar da kimse dokunmamıştır. Onlar ibadetlerini özgür bir şekilde yapıyorlar. Batılı ülkeler İslamofobi üzerinden bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar.”

Sözleşmeliye kadro

Din görevlilerinin sorunlarına da değinen Güldemir, şöyle devam etti: “Önceliğimiz sözleşmeli olarak görev yapan arkadaşlarımızın biran önce kadroya geçmeleri. Bu kardeşimiz davayı kazanarak kadrolu olarak şu anda göreve başladı. Devletimizi zarara uğratma yerine tüm 4/B’li kardeşlerimizi kadroya geçirmelerini istiyoruz.”