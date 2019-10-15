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Batı iç siyasetimize burnunu sokmayı sürdürüyor! 'Operasyon yeni partileri...'

Her seferinde Türkiye iç siyasetine burnunu sokan Batılı ülkeler, boş durmuyor. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung, Barış Harekatı'nı skandal bir şekilde Türkiye iç siyasetine bağlayarak 'yeni partiler gecikecek' yorumunu yaptı.

15 Ekim 2019 Salı 00:26
Batı iç siyasetimize burnunu sokmayı sürdürüyor! 'Operasyon yeni partileri...'

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na savaş yakıştırması yaparak operasyonu iç siyasete bağladı. Gazete, "Suriye'deki operasyon, İki durumu etkisizleştiriyor. Bir yandan CHP ile HDP'nin arasını açıyor. Diğer yandan, AK Parti'den ayrılanlar savaş zamanında, daha önce dile getirdikleri gibi parti kuramayacak" ifadelerinin yer aldığı bir değerlenirmede bulundu.

Alman basını, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na geniş yer ayırmaya devam ediyor. Yorumlardan öne çıkanları şöyle:

"Yeni partiler gecikecek"

Frankfurter Allgemeine Zeitung Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’ye yönelik operasyonla iç siyasette iki hamleyi aynı anda yaptığını öne sürdü:

“Avrupa DAEŞ’in dirilmesinden ve yeni bir sığınmacı akınından korkuyor. Erdoğan’ın ise bu durum hiç umrunda değil. Operasyon, iki durumu etkisizleştiriyor. Bir yandan harekatı destekleyen CHP ile terör yanlısı HDP’nin arasını açıyor. Diğer yandan partisi AK Parti’den ayrılan muhalifler savaş zamanında, daha önce dile getirdikleri gibi parti kuramayacak.

Silah satışını durdurmanın operasyonu frenleyeceğini zannediyorlar

Konuyu Almanya’nın Türkiye’ye silah satışı üzerinden değerlendiren bir başka gazete de Rhein-Neckar-Zeitung, şu ifadelere yer veriyor:

“Türk ordusunun şu an kullandığı birçok silah, henüz birkaç ay öncesine kadar gönderiliyordu – Made in Germany. Almanya hükümetinin şimdi Ankara’ya silah satışını onaylamayacağını açıklaması tam bir ikiyüzlülük. Zira Alman silah üreticilerinin defterleri çoktan onaylanmış olan siparişlerle dolu. Böylesi bir silah ihracatını durdurma kararı, Berlin’in elindeki çok az sayıda baskı unsurlarından bir tanesi. Almanya belki bu sayede Suriye’ye barış getiremeyecek ama bir ihtimal operasyonu frenlemesi mümkün"

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 00:26
  1. Ankara
  2. daeş
  3. TSK
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Ali Babacan

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