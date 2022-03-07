Batı, denge politikasını hazmedemiyor

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’yi Batı blokunun safına çekmeye çalışıp iki ülkeyle de arasını bozmaya çalışan Haçlı uşaklarının baltalamaya çalıştığı ilişkilerin ekonomik hacmini gözler önüne seriyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında barışın değil kan, gözyaşı ve çıkarlarının yanında yer alan Haçlı Batı, piyonlarıyla birlikte Türkiye’yi çatışmada taraf olmaya zorluyor.

Rusya da Ukrayna da bizim

Başkan Erdoğan’ın “Kendi milli çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz. Bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna’dan ne Rusya’dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz” sözleriyle açıkladığı denge politikası çerçevesinde savaş mağdurlarına her türlü insani ve diplomatik desteği veren Türkiye’nin halihazırda iki ülkeyle sürdürdüğü ilişkilerin ekonomik göstergeleri, Batı’nın neden ‘arabozucu’ planlar tezgahladığını ortaya koyuyor.

Ticaretimiz 8.5 kat arttı

Her iki ülkeyle de iktisadi ilişkilerini tarihin en yüksek seviyesine çıkaran Türkiye, Rusya ile dünyanın birçok noktasında stratejik ortaklık yürütüyor. Türkiye-Rusya ticaret hacmi 2000 yılında 4,5 milyar dolardı, 2021’de 34,6 milyar dolara yükseldi. Rusya’dan gelen turist sayısı 2000’de 946 bin iken 2021’de 4,7 milyona ulaştı. Türkiye’den Rusya’ya yapılan tarım ve gıda ürünleri ihracatı 1,5 milyar dolar seviyesinde.

Rusya'da 150 proje yürütüyoruz

Rusya’da Türk yatırımcıları müteahhitlik, tekstil, bankacılık, turizm, gıda işletmeciliği, beyaz eşya ve cam sanayii sektörlerinde öne çıkıyor. İş adamları 95,2 milyar dolar değerinde 150 proje yürütüyor. Müteahhitlik alanında Türkiye’nin bir numaralı pazarı olan Rusya, 2021 yılında yurt dışında en çok proje üstlendiğimiz ülke oldu. Rusya’daki sadece inşaat projelerinin değeri 21 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye, Rusya’dan yılda milyarlarca dolar değerinde doğalgaz alıyor. Rusya doğalgazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletecek TürkAkım doğalgaz boru hattı açıldı. Toplam gaz kapasitesi 31,5 milyar metreküp. 2020 yılında Rusya ile ortaklaşa olarak Türkiye’nin ilk nükleer santralinin Akkuyu’nun yapımına başlandı ve Mart 2021’de 3. reaktörün temeli atıldı. 2023’te santralin ilk ünitesinin devreye alınmasıyla birlikte yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %10’u bu santralden karşılanacak.

Ukrayna'ya ihracatta rekor artış

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmi ise 8 milyar dolar seviyesinde. 2021’de Ukrayna’daki ekonomik ve siyasi kriz sebebiyle 7,3 milyar dolar seviyesine gerileyen ticaret hacminde hedef bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmek. Türk SİHA’larına büyük ilgi gösteren Ukrayna, havacılık ve savunma alanında ülkemizden 2020’de 19 milyon dolar, 2021’de 124,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 1 yıllık artış oranı % 554 ile rekor kırdı. Ukrayna’da SİHA üretimi için fabrika anlaşması da imzalandı. Türkiye’nin buğday ürünleri ithalatında Ukrayna’nın payı % 18,5. Limon ithalatımızın %8’i, yaş üzüm ithalatımızın % 17’si Ukrayna’dan yapılıyor. Ukrayna ise tahıl ve metal ürünlerinin ihracatını % 70 oranında Türkiye’ye gerçekleştiriyor.

En çok turist gönderen 3. ülke

Türkiye’ye en çok turist gönderen 3’üncü ülke olan Ukrayna’dan ülkemize 2020’de 997 bin, 2021’de 2,6 milyon turist geldi. Ukraynalı turistlerin turizm ekonomimize katkısı yıllık 2 milyar dolar. Ukrayna’da 700’ü aşkın Türk firması faaliyet gösteriyor. 150 projeyi devam ettiren firmalarımızın projelerinin toplam kıymeti 21 milyar dolar. Ukrayna topraklarında 2019’da 7, 2020’de 10, 2021’de 36 projeye start verildi. Türkiye ile Ukrayna arasında 2 Şubat 2022’de imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla ekonomik ilişkiler ileri safhaya taşındı.