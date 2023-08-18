Batı batıyor! "Rüya ülkesi" Kanada'nın görünmeyen yüzü

Küresel krizin etkileri sayısız ülkede kendini göstermeye devam ediyor. Ekonomik bunalım ve alım gücü yetersizliği nedeniyle Avrupa ülkelerinin yanı sıra süper güç olarak bilinen ABD'de halk büyük zorluklarla karşı karşıya. Batı'da giderek artan evsizlik, geçim sıkıntısı gibi sorunlar peş peşe gündeme gelirken son olarak refah ülkesi olarak bilinen Kanada'dan gelen bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KANADA'DA YAŞAMAK İMKANSIZ HALE GELDİ"

Kanada'da yaşayan bir genç kadın ülkenin içinde olduğu zorluğu koşulları gözyaşları içinde anlattı. Ülkedeki maaş aralığının geçinmeye yetmediğini belirten kadın, idare etmenin imkansızlığından bahsetti.

"İnsanlar Kanada'da nasıl hayatta kalıyor bilmek istiyorum. Kendimiz genel olarak pozitif bir insan olarak görürüm, her şeyin üstesinden gelirim, ama evle ilgili bazı sıkıntılar oldu. Tamam, gerçekten "evsiz" olacağımı düşünmüyorum, yanında yaşayabileceğim bir ailem var, yani evet seçeneklerim var. Birçok insandan daha şanslıyım, ama gerçekten insanlar Kanada'da nasıl hayatını sürdürebiliyor?" sözlerini kullanan genç kadın, ev kiraları ilgili de zorlukları paylaştı.

"KİRAMI BİLE KARŞILAYAMIYORUM"

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Kendisini kapana kısılmış hissettiğini anlatan kadın, "Yeni bir iş buldum, Eylül'de başlayacağım ama o iş bile yıllık 40 bin dolardan daha az maaş veriyor, üstelik eğitimli ve donanımlı birini arıyorlar. Ama o maaşla bile hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey satın alamıyorum, kiramı karşılayamıyorum." sözlerini kullandı.

"Çok çaresiz hissediyorum" diyen kadın, bu şartlarla ülkede barınmanın mümkün olmadığını ancak gidecek başka bir yerde de benzer şeyler yaşayacağı için büyük bir çıkmaz içinde olduğunu söyledi.