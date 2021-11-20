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Dünya “Batı, bağımsız ve İslami bir Afganistan’a tahammül edemiyor”
Dünya

“Batı, bağımsız ve İslami bir Afganistan’a tahammül edemiyor”

Hizb-i İslami Partisi’nin lideri Gülbeddin Hikmetyar, ABD ve NATO’nun Afganistan’da utanç verici bir yenilgi aldığını belirterek, “Afganlardan intikam almak için çırpınıyorlar. Bağımsız, gururlu, savaşsız ve İslami bir Afganistan’a asla tahammül edemiyorlar” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:27:00 -
“Batı, bağımsız ve İslami bir Afganistan’a tahammül edemiyor”

Münübe Yılmaz

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi’nin lideri Gülbeddin Hikmetyar, ABD ve NATO’ya tepki gösterdi. Batı’nın Afganistan’da utanç verici bir yenilgi aldığını belirten Hikmetyar, bu yenilginin acısının Afgan halkından çıkartılmak istendiğini ifade etti. ABD ve NATO’nun yeni Afgan hükümetine çifte baskı uyguladığını, bir yandan yaptırımlarla, diğer yandan da mal varlıklarını dondurarak Taliban’ın tanınmasını engellediğini anlatan Hikmetyar, “Afganlardan intikam almak ve tattıkları ağır hezimeti unutturmak için çırpınıyorlar. Bağımsız, gururlu, savaşsız ve İslami bir Afganistan’a asla tahammül edemiyorlar” dedi. Hizb-i İslami Partisi’nin lideri, Batı’dan yardım dilenmenin büyük bir hata olduğunu ve Afganistan’da 40 yıllık savaştan ders alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

 

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