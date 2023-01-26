Batı Afrika’nın ilk tramvay hattında sıcak gelişme

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu ve Çin’in Nijerya Büyükelçisi Cui Jianchun, Nijerya’nın güneybatısında bulunan Lagos eyaletinde 27 kilometre uzunluğundaki Lagos Raylı Toplu Taşıma (LRMT) Mavi Hattı’nın ilk etabının açılış törenine katıldı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, açılış töreni öncesinde Lagos valiliği tarafından düzenlenen törende projeyi “tarihi” olarak değerlendirdi. Buhari, hafif raylı sistemin trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini azaltmanın yanı sıra yerel halkın hayatını iyileştireceğini belirtti.

Proje aynı zamanda Lagos’un batısındaki yoğun nüfuslu bir bölge olan Okokomaiko ile Lagos Adası’ndaki bir iş bölgesi olan Marina'dan geçen ilk demir yolu altyapısıdır. Ticari işletme ile projenin, Nijerya ekonomik merkezinin bağlantısını büyük ölçüde geliştirmesi, Nijerya’nın diğer bölgelerine ve Batı Afrika’daki ülkelere demir yolu inşaatı deneyimi sağlaması bekleniyor.

Lagos Mavi Hattı projesinin ilk etabının inşaatı, Temmuz 2010’da başladı ve Aralık 2022’de tamamlandı. 13 kilometre uzunluğunda ve beş istasyonlu projenin ilk etabı, günde 250 binden fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip.