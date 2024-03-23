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Oruç Batı Afrika’nın en büyük camisinde ücretsiz iftar veriliyor
Oruç

Batı Afrika’nın en büyük camisinde ücretsiz iftar veriliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-23 22:24:00 -
Batı Afrika’nın en büyük camisinde ücretsiz iftar veriliyor

Senegal’in başkenti Dakar’daki Massalikoul Jinaan Camii’nde her akşam ücretsiz iftar veriliyor.

Dakar’ın Colobane Mahallesi’nde bulunan ve Batı Afrika’nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinaan’da ramazan boyunca her gün Müridi tarikatının finansmanıyla iftar programı düzenleniyor. Müridi tarikatına mensup gönüllü gençler, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazı menüyü hazırlamak için öğleden sonra hummalı bir çalışma içine giriyor.

her kesimden insanı bir araya getiriyor

Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor. Ramazan boyunca her gün yüzlerce kişi aynı anda birlikte orucunu açıyor.

Kubbet-üs Sahra’ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi’yi andıran mimarisi ve avlusuyla Dakar’ın sembollerinden biri haline dönüşen Massalikoul Jinaan Camii, 2019’da açılmıştı.

Adını ülkedeki Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba’nın “Cennete giden yol” anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan caminin iç kısmında 10 bin, avlusunda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.
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