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Aktüel Batı Afrikalı liderler, istifa ettirilen Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın görevine dönmesini istiyor
Aktüel

Batı Afrikalı liderler, istifa ettirilen Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın görevine dönmesini istiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:47:28 -
Batı Afrikalı liderler, istifa ettirilen Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın görevine dönmesini istiyor

DAKAR (AA) - Mali'deki askeri darbe gündemiyle toplanan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin liderleri, darbeciler tarafından istifaya zorlanan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın görevine dönmesini talep etti.

ECOWAS liderleri, kendilerine "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi" (CNSP) ismini veren askeri cuntanın yaptığı darbe sonrasında videokonferans yoluyla toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, askeri kışlada tutulan Keita ve diğer isimlerin acilen serbest bırakılması ve Keita'nın görevinin başına dönmesi istendi.

CNSP'nin meşruiyetinin asla kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, darbecilere ve onların iş birlikçilerine yaptırım çağrısında bulunuldu.

ECOWAS, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'dan oluşan üst düzey bir heyetin, bugün görüşmelerde bulunmak üzere başkent Bamako'ya gideceğini duyurmuştu.

Örgüt daha önce de Mali ile tüm hava ve kara sınırlarının kapatıldığını duyurmuş, ekonomik ve ticari ilişkilerin durdurulduğunu bildirmişti.

- Askeri darbe

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı televizyona çıkan darbeciler, seçimlerin en uygun zamanda yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.

CNSP'ye Assimi Goita'nın liderlik yaptığı duyurulmuştu.

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