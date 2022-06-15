BATE Borisov hangi ülkenin takımı? BATE Borisov oyuncuları kimler, BATE Borisov oyuncu kadrosu kimler var?

Konyaspor, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda BATE Borisov ile eşleşti. İlk maç 21 Temmuz'da Belarus'ta oynanacak. Rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. Peki BATE Borisov hangi ülke takımı, BATE Borisov oyuncuları kimler?

BATE Borisov takımı

FK BATE Borisov Belarus takımıdır. Vışeyşaya Liha'da mücadele eden ve bu ligi son yıllarda domine eden futbol kulübüdür. Borisov kentinin takımıdır; 1973'te kurulmuştur. Maçlarını 2014'te açılan Borisov Arena'da oynamaktadır. 2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda 2. ön elemede Belçika'nın en büyük kulüplerinden Anderlecht'i eleyerek büyük bir sürpriz yapmıştır.

Sonrasında ise 3. ön elemede Bulgaristan'ın en büyük kulüplerinden Levski Sofya'yı ilk maçta 1-0 yenmiş, ikinci maçtada 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılarak sürprizlerine devam etmiştir, ardından 2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi yılında Play-Off turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımını eleyerek gruplara kalmış ve grubunu son sırada tamamlayarak elenmiştir. Son olarak 2012-2013 sezonunda da gruplara kalma başarısı göstermiştir.

İlk maçında Lille'i deplasmanda 3-1, ikinci maçında Alman devi Bayern Münih'i evinde 3-1 yenerek herkesi şaşırtmış fakat kalan maçlarında puan alamayarak grubu 3. sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiştir. 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 2. tur rakibi olmuştur. İlk maçta evinde 0-0 berabere kalmış, deplasmanda ise penaltıdan yediği golle 1-0 yenilerek kupadan elenmiştir.Son olarak 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play Off turunda Slovan Bratislava'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek gruplara kalmıştır.

BATE Borisov ne zakan kuruldu?

BATE, Borisov Automobile and Tractor Electronics (Borisov Otomobil ve Traktör Elektroniği) kısaltmasıdır. Ekip 1973'te kuruldu ve 1984'te dağılmadan önce Belarus SSC ligini üç kez (1974, 1976 ve 1979) kazanmayı başardı. Kulüp 1996'da yeniden kuruldu. BATE o tarihten bu yana Vışeyşaya Liha kupasını on bir kez müzesine götürdü ve UEFA organizasyonlarında yarıştı.

BATE 2001'de UEFA Kupası'nda birinci eleme turunu aşarak ilk kez organizasyonda birinci turda mücadele etti. BATE, 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden ilk Belarus takımı oldu. 2015 yılı itibarıyla BATE, beş kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, iki kez de UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etti. 2010-11 ve 2012-13 sezonlarında ise Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçerek son 32 turunda yarıştı.

BATE Borisov oyuncu kadrosu

Vladislav Glinskiy

Aleksandar Filipović

Yevgeniy Yablonskiy

Yevgeniy Berezkin

Stanislaw Drahun

Bojan Dubajić

Anton Saroka

Boris Kopitović

Maksim Skavysh

Syarhey Chernik

Willum Þór Willumsson

Dmitriy Bessmertny

Egor Filipenko

SIhar Stasevich

№MevkiFutbolcu

Zakhar Volkov

Dzmitry Baha

Nemanja Milić

Aleksandr Svirskiy

Artem Shkurdyuk

Anton Chichkan

Aleksandr Nemirko

Vladislav Malkevich

Denis Scherbitskiy

Maksim Myakish

Hervaine Moukam

VIlya Vasilevich

Bojan Nastić