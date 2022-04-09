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Dünya Batan iki teknedeki göçmenler hayatını kaybetti
Dünya

Batan iki teknedeki göçmenler hayatını kaybetti

Tunus açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 23:41:00 -
Batan iki teknedeki göçmenler hayatını kaybetti

Tunus basınında yer alan haberlere göre, batan teknelerde bulunan 12 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

İki teknenin batması sonucu 13 Afrikalının hayatını kaybettiği olayda, 37 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Tunus makamlarından meydana gelen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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