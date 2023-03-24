"Batan gemi" dedikleri AK Parti muhalefete resmen fark attı

AK Parti’ye rağbeti gözler önüne seren ve tüm algı çalışmalarını tuzla buz eden rakamlar ortaya çıktı. Anket manipülasyonları ve yalanlarla AK Parti’ye ilginin azaldığını ve adaylık teklifi götürülen isimlerin bile teklifi kabul etmediği yönündeki algı, aday adaylığı başvuru rakamlarıyla çöktü.

AK Parti'ye rekor başvuru

AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı başvuru sayısı 6 bin 25 oldu. Kadın aday adayı sayısı 1176 olurken erkeklerden ise 4 bin 849 kişi başvuru yaptı. Bu rakamlardan 562 kişinin ise genç olduğu belirtildi.

Öte yandan Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’ye yapılan başvuru sayısı ise 4 bin 693 oldu.

Muhalefet partilerine fark attı

AK Parti’ye ilginin düştüğünü iddia eden malum kesim CHP ve İYİ Parti’ye olan ilginin ise arttığını öne sürüyordu. Ancak AK Parti, aday adaylığı sayısında bile fark attı.

İktidar olma hayalleri kuran CHP’de aday adaylığı sayısı 4 binlerde kalırken İYİ Parti’deki başvuru sayısının ise 3 bin 500 civarında olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEVA Partisi‘nde başvurusu sayısının 1600 civarında olduğu belirtilirken 28 Mart’ta başvuruların sona ereceği Gelecek Partisi’nde başvuruların 1000’i geçtiği, 25 Mart’a kadar başvuruların devam edeceği Memleket Partisi’nde ise aday adaylığı başvuruların 1000’e yaklaştığı öğrenildi.