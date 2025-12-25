Bataklıktan binlerce yıllık hazine çıktı

İsviçre’de gönüllü arkeologlar tarafından yürütülen kazılarda, MÖ 3. yüzyılın ortalarına tarihlenen iki Kelt altın sikkesi gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, bu keşfin İsviçre’de şimdiye kadar tespit edilen en eski Kelt altın sikkeleri arasında yer aldığını açıkladı. Buluntular, ülkede sayıları 20’yi biraz aşan son derece sınırlı Kelt altın sikke grubuna dahil oldu.

Stater geleneği Keltlere nasıl geçti?

Bulunan sikkelerden biri 7,8 gram ağırlığında bir stater, diğeri ise 1,86 gramlık bir çeyrek stater olarak tanımlandı. Stater, kökeni Antik Yunan’a dayanan bir para birimi olarak biliniyor. Araştırmalara göre MÖ 4. yüzyılın sonlarında Avrupa ana karasında paralı askerlik yapan Keltler, Yunan paralarıyla ödeme aldı. Bu durum, Keltlerin zamanla kendi para sistemlerini geliştirmesinin önünü açtı.

Büyük İskender’in babasından esinlenen tasarımlar

Uzmanlar, Kelt altın sikkelerinin Makedonya Kralı II. Philip döneminde basılan altın staterlerden ilham aldığını belirtti. Sikkelerin ön yüzünde Yunan tanrısı Apollo’nun profili, arka yüzünde ise iki atın çektiği bir savaş arabası yer aldı.

Kelt sanatına özgü semboller öne çıktı

Her iki sikke, Yunan örneklerine büyük ölçüde benzerlik gösterse de Kelt sanatına özgü detaylarla ayrıştı. Özellikle daha küçük olan sikkede, atların altında yer alan üçlü spiral motifi dikkat çekti. “Triskelion” olarak adlandırılan bu sembolün, Kelt kültüründe yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi.

Önce gümüş, sonra altın ortaya çıktı

Keşfin tesadüfi olmadığına dikkat çekildi. 2022–2023 yıllarında Baselland Arkeolojisi’ne bağlı gönüllü ekipler, Arisdorf yakınlarındaki Behrenfels bataklığında 34 gümüş Kelt sikkesi bulmuştu. Bu buluntuların ardından gönüllü arkeologlar Wolfgang Niederberger ve Daniel Mona, 2025 baharında bölgede yeniden çalışma başlattı. Son araştırmalarda iki altın sikke daha ortaya çıkarıldı.

Tanrılara sunulan bir adak mı?

Uzmanlar, altın sikkelerin günlük ticarette kullanılmayacak kadar değerli olduğunu vurguladı. Bu nedenle sikkelerin tanrılara sunulan adaklar olarak bataklığa bırakılmış olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Açıklamada, benzer sikkelerin geçmişte maaş ödemesi, diplomatik hediye, siyasi armağan ya da çeyiz olarak da kullanılmış olabileceği ifade edildi.