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Ekonomi Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı
Ekonomi

Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.100 TL tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi. Söz konusu destek için herhangi bir başvuru yapmaya gerek yok. İhtiyaç sahipleri e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden hak sahibi olup olmadığını kontrolünü yapabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:15:00 -
Başvuru yapmaya gerek yok, hane başı 1.100 TL verilecek! Paralar ödenmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

2 milyondan fazla haneye destek!

Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız." dedi.

Destek için başvuruya gerek yok

Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.

Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.

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