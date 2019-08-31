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Baştuğ’dan Muğlalılara ‘Karabağlar Yaylası’ teşekkürü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi Kömür Aramaları Projesi Etüd Kamp Şefliğince Menteşe Karabağlar Yaylası ve Ortaköy bölgesinde başlattığı sondaj çalışmasının kamuoyunun baskısı ile durdurulması sonrası Menteşe Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ emeği geçenlere teşekkür etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
Baştuğ’dan Muğlalılara ‘Karabağlar Yaylası’ teşekkürü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi Kömür Aramaları Projesi Etüd Kamp Şefliğince Menteşe Karabağlar Yaylası ve Ortaköy bölgesinde başlattığı sondaj çalışmasının kamuoyunun baskısı ile durdurulması sonrası Menteşe Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ emeği geçenlere teşekkür etti.


Türkiye’nin tek inilen yaylası olma özelliği ile dikkat çeken Karabağlar yaylasının Muğla halkı için çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, “Karabağlar Yaylası günümüzün değil, tarihimizin de bir parçasıdır. Evliya Çelebi’nin seyahatnemesinde de yer verdiği dünyaca ünlü bir yayladır. MTA’nın bölgedeki sondaj çalışmaları Karabağlar yaylasının kalbine saplanmış bir bıçak misali yaylayı yayla olma özelliğinden çıkaracak bir girişimdir. Bu bölgede geçimini tarımla sağlayan yüzlerce vatandaşımız var ve böyle bir çalışma çiftçilerimizi olumsuz etkileyecekti. Konunun gündeme gelmesinin ardından Muğla kamuoyu adeta ayağa kalktı. Siyasiler, STK’lar, vatandaşlarımız ve Muğla basını bu süreçte tepkisini yüksek sesle dile getirdi” dedi.


Birlik ve beraberlik ruhu ile hareket eden tüm kesimlerin sondaj çalışmalarını durdurduğunun altını çizen Baştuğ, “Bu süreçte iktidar ve muhalefet partileri gerekli açıklamaları yaptılar. Sivil toplum kuruluşları başta Karabağları Geliştirme, Güzelleştirme Derneği Başkanımız MehmetÜzümlüoğlu ve diğer STK’lar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş, AK Parti Milletvekillerimiz ve İl başkanı, CHP Milletvekilleri, duyarlı vatandaşlarımız ve yerel basın mensuplarımızın bu süreçteki katkılarına teşekkür ediyorum. Temennimiz hem kültürel, hem de tarihisel değerlerimizden olan, Muğla’nın akciğerleri olarak kabul ettiğimiz Karabağlar Yaylasındaki bu girişimin tamamen gündemden kalmasını sağlamak” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
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