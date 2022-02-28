Bastır parayı 'Başkanlık sistemi'ni güzellesin! Bastır parayı, 'Parlamenter sistemi' güzellesin
6 muhalefet partisinin mutabakat metnini açıkladığı 28 Şubat Zirvesi'nin sunumunu yandaş Tuluhan Tekelioğlu gerçekleştirdi. Tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı olan partilerin parayı bastırdığı Tekelioğlu, AK Parti'yi yıkmak için buluşanları taktim ederken, Türkiye'de demokrasinin rafa kaldırıldığını söyledi.
Yeniakit.com.tr
6 muhalefet partisinin ortak mutabakat metnini açıklamak için düzenlediği programın sunumunu yandaş Tuluhan Tekelioğlu yaptı.
Erdoğan'ı yıkmak için buluşan partilerin parayı bastığı Terkelioğlu, Başkanlık Sistemi'ni hedef alarak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" güzelledi.
'Rafa kalkan demokrasi'
AK Parti iktidarının demokrasiyi rafa kaldırdığını iddia eden yandaş Tuluhan Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:
Rafa kaldırılan demokrasiyi demokratik hukuk devletine hakim kılmak amacıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde uzlaştılar. Bu uzlaşı birazdan liderlerin imza töreni ile taçlanacak. Değerli misafirler, yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistem sunumu ve imza törenine hoş geldiniz.