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Başsavcılıktan Oda TV'nin iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyelerdeki ekonomik kriz dolayısıyla alınan tedbirler doğrultusunda duruşma tutanaklarının avukatlara verilmediği iddialarını gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Söz konusu iddia, tetikçi Oda TV adlı site tarafından ortaya atılmıştı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:41
Başsavcılıktan Oda TV'nin iddiasına yalanlama

İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyesi'nde ekonomik kriz sebebiyle kağıt tasarrufu yapıldığı ve duruşma tutanaklarının avukatlara verilmediği yönündeki haberler yalan çıktı.

"ÖYLE BİR SIKINTI YOK!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yapılan açıklamada adliyede ekonomik kriz sebebiyle duruşma tutanaklarından kağıt tasarrufu yapılması dolayısıyla taraflara verilmediği yönündeki haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Başsavcı Fidan, İstanbul Adliyesi'nde herhangi bir kağıt sıkıntısı olmadığını da kaydetti. Adliyelerde kağıt sıkıntısı olduğu iddiası Odatv internet sitesi tarafından gündeme getirilmişti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:41
  1. Çağlayan Adliyesi
  2. İstanbul Adliyesi
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan

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