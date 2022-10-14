Başsavcılıktan Bartın duyurusu! Soruşturma başlatıldı
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında patlama meydana geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.