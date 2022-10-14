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Gündem Başsavcılıktan Bartın duyurusu! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Başsavcılıktan Bartın duyurusu! Soruşturma başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 20:39:00 -
Başsavcılıktan Bartın duyurusu! Soruşturma başlatıldı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında patlama meydana geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

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