Fenerbahçe tamamen köşeye sıkıştı artık: Archie Brown'da tek ayrılık yolu: 23 milyon
Fenerbahçe'de Brown detayı şimdiden yönetimin 1 numaralı konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de Brown detayı şimdiden yönetimin 1 numaralı konusu oldu.
Fenerbahçe'de Archie Brown çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Bazı İngiliz takımları da onu izliyor. Yönetimin mevcut koşullarda onu satmak istemiyor. Ancak 23 milyon euroluk teklif her şeyi değiştirebilir.
Fenerbahçe 2025 yazında Gent Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Archie Brown'u kadrosuna katmıştı. Gent'in sonraki satıştan 'luk pay hakkı var. Ayrıca 24 yaşındaki sol bekin mukavelesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. İngiliz futbolcu bu sezona çok iyi başladı.
1.90 boyundaki oyuncu, 10 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üretti. Fenerbahçe Yönetimi onu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Genellikle stoperde görev yapan ancak sol bekte de kullanılabilen Oosterwolde devre arasına kadar yok. İyileştikten sonra da satılması bekleniyor.
Bu durumda Fenerbahçe'nin elinde asıl yeri sol bek olan 2 isim kalıyor: Archie Brown Levent Mercan
Yönetim mevcut koşullarda Archie'yi göndermeyi düşünmüyor. Fakat kış döneminde bir İngiliz ekibi masaya 23 milyon euroyu koyarsa her şey değişebilir. Eğer oyuncuyu da ikna edebilirlerse, Fenerbahçe'nin eli kolu bağlanır... Bu durumda Sarı-Lacivertliler sol bek transferi yapmak zorunda kalacak. Ve Premier Lig'den bazı ekiplerin Brown'la ilgilendiği belirtildi.
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