Beşiktaş'ın rüyası gerçek mi oluyor? eşiktaş'ın üç yıldızı için transfer harekatı!

Haberde, bir başka Premier Lig ekibi Tottenham'ın ise Emirhan Topçu takip ettiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, takımın önemli bir parçası olan iki oyuncu için gelecek tekliflere temkinli yaklaşacağı ve teknik heyetin görüşlerini de göz önüne alacağı ifade edildi. Haber detayında, siyah beyazlıların Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ın da Avrupa'dan birçok kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü.