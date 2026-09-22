Beşiktaş'ın rüyası gerçek mi oluyor? eşiktaş'ın üç yıldızı için transfer harekatı!
Beşiktaş'ın yıldızları yakın takip altında...
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Beşiktaş'ın yıldızları yakın takip altında...
Avrupa Ligi maçlarındaki yüksek tempolu oyunuyla dikkat çeken Beşiktaş'ta, üç futbolcunun Avrupa kulüpleri tarafından takibe alındığı ve bu takımlar arasında Liverpool'un da olduğu öne sürüldü.
UEFA Avrupa Ligi'nin eleme turları ve lig aşamasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta üç futbolcunun Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öne sürüldü.
Italiano'nun oynattığı yüksek tempolu oyuna en iyi uyum sağlayan isimlerden olan Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü'nün İngiltere Premier Lig kulüplerinin dikkatini çektiği iddia edildi.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Liverpool, siyah beyazlı takımın kaptanı Orkun'u yakından izliyor. Başarılı oyuncuyla iki İngiliz takımının daha ilgilendiği belirtildi.
Haberde, bir başka Premier Lig ekibi Tottenham'ın ise Emirhan Topçu takip ettiği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin, takımın önemli bir parçası olan iki oyuncu için gelecek tekliflere temkinli yaklaşacağı ve teknik heyetin görüşlerini de göz önüne alacağı ifade edildi. Haber detayında, siyah beyazlıların Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ın da Avrupa'dan birçok kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü.
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