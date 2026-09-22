Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

"EN GÜZEL ÖRNEKLERDEN BİRİNE ŞAHİT OLUYORUZ": İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Sarı, iki çalışanın evlatlarının doktor olarak aynı hastaneye katılmasının kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Sarı, "Hastanemizde görev yapan iki değerli çalışma arkadaşımızın evlatlarının hekim olarak aramıza katılmış olmaları bizim için ayrı bir mutluluk ve sevinç kaynağı. Yıllarca sağlık hizmeti vermiş olan mesai arkadaşlarımızın mesleki sevgiyi ve birikimlerini çocuklarına da aktararak bu mesleği tercih etmiş olmaları gerçekten çok kıymetli" dedi. İki doktorun da İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelmiş olmasının ayrıca anlamlı olduğunu ifade eden Sarı, "Çalışan arkadaşlarımızın evlatları ile aynı çatı altında çalışmış olmak bize şunu gösteriyor; hastanemiz sadece bir sağlık kuruluşu değil, aynı zamanda güçlü bir meslek ve dayanışma ailesidir. Değerli meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bazı emekler sadece bugün ile sınırlı kalmaz, nesilden nesile taşınır. Biz bugün burada bunun en güzel örneklerinden birisine şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Oğlu Doktor İlkay Murat Süner ile aynı hastanede görev yapan Laboratuvar Teknisyeni Ersural Süner ise oğlunun küçük yaşlardan itibaren hastane ortamına alıştığını söyledi. 30 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını belirten Süner, "İki tane oğlum var. Büyük oğlum Doktor İlkay Murat Süner şu an doktor oldu ve yine bizim hastanemizde görev yapıyor. Küçüklüğünden beri benimle sık sık hastaneye gelirdi. Sabah beraber gelir, akşam beraber giderdik. Mesaim bitene kadar hastanede yanımda kalıyordu" dedi. Oğlunun hastane ortamını çok sevdiğini ifade eden Süner, "Hastaneyi çok beğendi, çok sevdi. Onun için tıp fakültesini tercih etti. Başka herhangi bir bölüm istemedi, tercih etmedi. Sadece tıp fakültesini yazdı. Allah da ona nasip etti ve istediği branşı kazandı. Onun için çok mutluyum" diye konuştu.