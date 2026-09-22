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Sağlık
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Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

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Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağlık sektöründe yıllardır görev yapan iki çalışanın çocukları, anne ve babalarının izinden giderek doktor oldu. İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan Sevinç Demiray ile Ersural Süner’in çocukları, dünyaya geldikleri ve koridorlarında büyüdükleri hastaneye bu kez doktor olarak döndü.

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Foto - Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

İnegöl Devlet Hastanesi'nde 19 yıldır güvenlik görevlisi olarak görev yapan Sevinç Demiray (52) ile 30 yıldır laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Ersural Süner (58), yıllar boyunca sağlık hizmetlerinin farklı birimlerinde görev yaptı. İki sağlık çalışanının çocukları ise küçük yaşlardan itibaren hastane ortamını yakından tanıdı. Zaman içerisinde anne ve babalarının mesleklerine olan bağlılıklarından etkilenen gençler, tıp fakültesini tercih etti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2026 yılında mezun olan Doktor İrem Demiray (24) ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2026 yılında mezun olan Doktor İlkay Murat Süner (24), mezuniyetlerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne atandı. Genç doktorlar, çocukluk yıllarında koridorlarında vakit geçirdikleri hastanede artık doktor olarak görev yapıyor.

#2
Foto - Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

"EN GÜZEL ÖRNEKLERDEN BİRİNE ŞAHİT OLUYORUZ": İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlyas Sarı, iki çalışanın evlatlarının doktor olarak aynı hastaneye katılmasının kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Sarı, "Hastanemizde görev yapan iki değerli çalışma arkadaşımızın evlatlarının hekim olarak aramıza katılmış olmaları bizim için ayrı bir mutluluk ve sevinç kaynağı. Yıllarca sağlık hizmeti vermiş olan mesai arkadaşlarımızın mesleki sevgiyi ve birikimlerini çocuklarına da aktararak bu mesleği tercih etmiş olmaları gerçekten çok kıymetli" dedi. İki doktorun da İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelmiş olmasının ayrıca anlamlı olduğunu ifade eden Sarı, "Çalışan arkadaşlarımızın evlatları ile aynı çatı altında çalışmış olmak bize şunu gösteriyor; hastanemiz sadece bir sağlık kuruluşu değil, aynı zamanda güçlü bir meslek ve dayanışma ailesidir. Değerli meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bazı emekler sadece bugün ile sınırlı kalmaz, nesilden nesile taşınır. Biz bugün burada bunun en güzel örneklerinden birisine şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Oğlu Doktor İlkay Murat Süner ile aynı hastanede görev yapan Laboratuvar Teknisyeni Ersural Süner ise oğlunun küçük yaşlardan itibaren hastane ortamına alıştığını söyledi. 30 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını belirten Süner, "İki tane oğlum var. Büyük oğlum Doktor İlkay Murat Süner şu an doktor oldu ve yine bizim hastanemizde görev yapıyor. Küçüklüğünden beri benimle sık sık hastaneye gelirdi. Sabah beraber gelir, akşam beraber giderdik. Mesaim bitene kadar hastanede yanımda kalıyordu" dedi. Oğlunun hastane ortamını çok sevdiğini ifade eden Süner, "Hastaneyi çok beğendi, çok sevdi. Onun için tıp fakültesini tercih etti. Başka herhangi bir bölüm istemedi, tercih etmedi. Sadece tıp fakültesini yazdı. Allah da ona nasip etti ve istediği branşı kazandı. Onun için çok mutluyum" diye konuştu.

#3
Foto - Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

"BU HASTANEDE DOĞDUM": Babasıyla aynı hastanede görev yapan Acil Servis Doktoru İlkay Murat Süner, çocukluk yıllarından itibaren hastane ortamına aşina olduğunu söyledi. Süner, "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026 mezunuyum. Şu anda İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde doktor olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu hastanede doğdum" dedi. Lise yıllarında babasıyla birlikte hastaneye gelip gittiğini belirten Süner, "Lisedeyken babamla işe gider, onunla beraber dönerdim. Bu şekilde hastane ortamına alışmış oldum. Ben de yaşadığım şehirdeki hastaneyi tercih ettim. Şu an İnegöl Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. İnegöl halkına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

"HASTANE KORİDORLARINDA BÜYÜDÜ DİYEBİLİRİM": 19 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sevinç Demiray da kızı Doktor İrem Demiray'ın çocukluğundan beri hastaneye gelip gittiğini söyledi. İki çocuğu olduğunu belirten Demiray, "19 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. İki çocuğum var. İrem Demiray kızım, İlker Demiray oğlum. İkisi de sağlık camiasında çalışıyor. Kızım doğmuş olduğu hastaneye doktor olarak atandı. Aile olarak çok mutluyuz" dedi. Kızının doktor olmasında hastane ortamının etkili olduğunu belirten Demiray, "İrem'in mesleğindeki seçiminde benimle birlikte hastaneye gelip gitmesinin etkisi oldu. Hastane koridorlarında büyüdü diyebilirim. Doktor olmak kendi tercihiydi. Kendi isteğiyle, hastane ortamına alışkın olduğu için bu mesleği seçti" diye konuştu.

#5
Foto - Sağlıkçı ebeveynlerinin izinden gittiler: Hastanede emekleyerek doktor oldular

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HASTANEYE GELİP GİDİYORDUM": Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2026 yılında mezun olan Doktor İrem Demiray, mezuniyetinin ardından ilk tercihini doğduğu hastaneden yana kullandı. Demiray, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026 mezunuyum. İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğdum. Atamalarımda da ilk tercihim İnegöl Devlet Hastanesi oldu ve buraya atandım" dedi. Annesinin 19 yıldır aynı hastanede görev yaptığını belirten Demiray, "Şu an kendisiyle birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. Küçüklüğümden beri annemin yanına hastaneye çok fazla gelip giderdim. Meslek tercihimde de büyük bir etkisi oldu. Başta annem ve babam olmak üzere aileme bana verdikleri destek için teşekkür ederim. İnegöl halkına hizmet vermekten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde iki ayrı ailede yaşanan bu hikâye, yıllarca aynı kurumda görev yapan anne ve babaların meslek sevgisinin çocuklarına nasıl ilham olabildiğini ortaya koyarken, genç doktorların doğdukları hastaneye bu kez hekim olarak dönmesi de dikkat çekti.

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