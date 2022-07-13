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Gündem Başrolde yine İETT var! İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
Gündem

Başrolde yine İETT var! İstanbul'un göbeğinde dehşet anları

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı İETT'nin otobüsleri; vatandaşlar için büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kadıköy'den gelen haber, bu skandal durumu destekler nitelikteydi.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 20:01:00 - 2022-07-13 20:16:51

Alınan bilgiye göre, Kadıköy-Yenidoğan hattında yolcu taşıyan 34 TN 1878 plakalı İETT otobüsünün motoru, D-100 kara yolu yan yolda birden alev aldı.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü Arif Karaduman, Sahrayıcedit mevkisinde aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Sürücü, durumu itfaiyeye bildirdikten sonra kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

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