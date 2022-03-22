Başrolde yine İBB var! İSKİ'nin borusu yüzünden İstanbullular yolda kaldı
CHP Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, İstanbullulara hizmet yerine eziyet etmeye devam ediyor. Büyükçekmece ilçesinde İBB'ye bağlı İSKİ'nin borusunun patlaması nedeniyle Çakmalı yolunu su bastı. Bu nedenle 1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı.
Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Yolu üzerinde, iddiaya göre, İSKİ'ye ait depoda boruda patlama meydana geldi.
Patlama sonrasında borudan akan sular yola taştı.
Kısa sürede kanallarında tıkanmasıyla yol ortasında ve çevresinde su birikintileri oluştu.
Ekiplerin su tahliyesi yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı.
Tıkanan kanalizasyonların da açılmasıyla yol tekrar normale döndü.